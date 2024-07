Filhote raro de baleia é avistado em Santa Catarina Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/07/2024 - 14h30 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h04 ) ‌



Um filhote semi-albino de baleia-franca foi flagrado no mar. A imagem desse animal raro foi registrada durante o primeiro sobrevoo de monitoramento da espécie, no mar da Praia do Rosa, em Imbituba, sul de Santa Catarina. O filhote estava acompanhado da mãe. Outros noventa e oito mamíferos da mesma espécie foram vistos na costa catarinense, número recorde de baleias flagradas no mesmo sobrevoo.

