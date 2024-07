Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um filhote de baleia que havia encalhado no litoral de Imbituba, no sul do estado, foi encontrado morto neste fim de semana. Nossa repórter Rachel Schneider traz as informações completas sobre o caso e os possíveis motivos que levaram ao encalhe e à morte do animal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.