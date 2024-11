Filhos do açaí - Trailer | Original PlayPlus Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 23/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A riqueza e os dramas que vêm com o ouro negro da Amazônia. Uma prática arriscada que expõe a realidade do trabalho infantil no país. A produção original mostra como uma tradição do Norte do país se confunde com trabalho infantil.

#Playplus #FilhosDoAçaí

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.