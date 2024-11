Filho que matou a própria mãe foi autuado pelo crime de feminicídio e está no presídio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 31/10/2024 - 12h12 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h29 ) twitter

A Polícia Civil divulgou as imagens do exato momento que o filho atropela e mata a própria mãe. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais registraram o momento do crime. O corpo de Eliana Tavares, foi sepultado no final da tarde de quarta (30).

