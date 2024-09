Filho do presidente da Suprema Corte Espanhola é acusado novamente de agressão sexual Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/09/2024 - 09h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h30 ) ‌



Em abril deste ano, Cándido Conde-Pumpido Varela, filho do presidente do Tribunal Constitucional Espanhol, voltou a ser assunto nas manchetes policiais. Além de Aline Fernandes Maschietto, a brasileira extraditada que o acusa de agressão sexual, outra brasileira, Vivian, afirma que também foi vítima do mesmo crime.

