Filho do ex-piloto Rubens Barrichello se envolve em acidente em Ribeirão Preto 20/08/2024 - 09h20 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h48 )



Um acidente de trânsito foi registrado nesse final de semana em Ribeirão Preto e um dos envolvidos é Fernando Barrichello, filho do ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello. O acidente aconteceu na Avenida Francisco Junqueira, perto do Viaduto Profissionais da Saúde. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista relatou que Fernando diminuiu a velocidade do carro, forçando o piloto da moto a fazer uma ultrapassagem. Após acessar o retorno sem sinalizar, Fernando acabou batendo na lateral da moto, fazendo com que o motociclista perdesse o controle e caísse da moto. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Fernando não teve ferimentos e desceu do carro, pedindo para que o motociclista não acionasse a Polícia porque não possui carteira de habilitação.

*Reportagem exibida em 19/08/2024.

