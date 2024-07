Aclr |Do canal Programa da Sabrina no YouTube

Sabrina Sato fez uma visita a Aline Wirley, do Rouge, e Igor Rickli. Chegando na incrível casa, em Alto da Boa Vista (RJ), a apresentadora foi surpreendida com uma pergunta curiosa do pequeno Antônio, filho do casal. Para assistir ao conteúdo na íntegra, acesse PlayPlus.com

