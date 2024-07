Filho da promessa: Isaque nasce e cumpre plano de Deus para Abraão | Heróis Eternos

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Isaque nasceu quando os pais, Abraão e Sara, já eram idosos. Na época, não ter filhos era visto como uma maldição social; por isso, por muito tempo, Sarah dizia que Deus havia 'fechado seu útero' e por isso o filho não viria. Ele nasceu em Canaã, após longa peregrinação do pai. Quando Deus disse a Abraão que ele teria descendência, Abraão riu, bem como Sara após ouvir o relato do marido; por isso, o nome Isaque, que vem do verbo 'rir' no passado em hebraico.

