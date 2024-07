Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

FILHA COM PARALISIA: JUSTIÇA AUTORIZA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

Alto contraste

A+

A-

Matéria exibida no dia 28/06/2024

TEM NOVIDADE NO CASO DOS INFLUENCIADORES QUE USAVAM A FILHA DEFICIENTE PRA GANHAR DINHEIRO NA INTERNET. A JUSTIÇA DECRETOU A QUEDA DE SIGILO BANCÁRIO DO CASAL. O PEDIDO FOI FEITO PELA POLÍCIA CIVIL, QUE QUER SABER COMO ELES GASTAVAM O DINHEIRO DAS DOAÇÕES QUE RECEBIAM NAS REDES SOCIAIS. A SUSPEITA É QUE O CASAL PEDIA DINHEIRO PARA CUIDAR DA FILHA DEFICIENTE, MAS GASTAVA COM OUTRAS COISAS. ELES DEVEM RESPONDER POR, PELO MENOS, CINCO CRIMES.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.