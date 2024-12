Fila para exames de câncer de mama gera ação do MPF em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/12/2024 - 13h51 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação civil pública contra diversos órgãos e entidades, incluindo a União, o Estado de Minas Gerais, o município de Uberlândia, a UFU, a EBSERH e a SPDM, devido às longas filas para exames essenciais ao diagnóstico do câncer de mama. Cerca de 21 mil mulheres aguardam ultrassonografia mamária em Uberlândia, e quase 500 estão na fila por consultas com mastologistas. A ação destaca a urgência em eliminar essas filas, reforçando que a demora compromete o tratamento da doença.

O MPF exige medidas imediatas, como a contratação de médicos, aquisição de equipamentos e realização de vistorias nos recursos públicos destinados à saúde, além de uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50 milhões. Os citados alegam ainda não terem sido notificados oficialmente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-1VOxtfHG7I

👉 https://www.youtube.com/watch?v=QEME1YYFmSI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-Uq-10fgmjo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.