FILA DE ESPERA NO SUS: NOVAS VAGAS DE CIRURGIAS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 13/08/2024 - 16h25 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h52 ) ‌



Matéria exibida no dia 12/08/2024

MUDANÇAS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PROMETEM CRIAR NOVAS VAGAS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES NA FILA DE ESPERA NO SUS. OS PACIENTES TAMBÉM VÃO TER ACESSO A POSIÇÃO DELES NA LISTA DE ESPERA E QUAL HOSPITAL VÃO FAZER AS CIRURGIAS.

Publicidade

Publicidade

