Figueirense precisa de milagre para avançar: a luta na Copa Santa Catarina

Na Copa Santa Catarina, a situação do Figueirense se aplica, exigindo um verdadeiro milagre para garantir a classificação para as semifinais. Com Hercílio Luz e Concórdia já confirmados na próxima fase da competição, a pressão aumenta para o Figueira, que precisa de resultados detalhados nas últimas rodadas. Em um cenário semelhante, a Chapecoense se prepara para um confronto decisivo contra a Barra, onde a vitória é essencial para confirmar sua vaga na semifinal.

