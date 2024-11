Figueirense apresenta Thiago Carvalho como novo técnico para 2025 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h16 ) twitter

O Figueirense já está se preparando para a temporada de 2025 com a chegada do novo técnico, Thiago Carvalho, ex-Vila Nova. Em sua apresentação no Estádio Orlando Scarpelli, o treinador falou sobre a missão de reformular o time e as expectativas para o próximo ano. Além disso, o Avaí anunciou a saída de seis jogadores em mais uma movimentação do mercado da bola.

