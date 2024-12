Fifa divulga lista de indicadas aos prêmios do 'The Best' Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (28), os indicados ao prêmio The Best, no futebol feminino, Marta dispute o prêmio que leva o nome dela e Arthur Elias concorre nas categorias voto popular e dos jurados.

Outras seis jogadoras também foram indicadas para integrar a seleção do futebol feminino mundial. São elas: a goleira Lorena, as zagueiras Rafaelle e Tarciane, e as atacantes Adriana, Kerolin e Gabi Portilho.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.