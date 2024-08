Fiesc preocupa-se com eventos climáticos; Porto de São Francisco avalia alternativas para atracação Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h20 ) ‌



A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) expressou sua preocupação com os eventos climáticos que estão afetando a operação do Porto de São Francisco do Sul. Estes eventos climáticos têm gerado desafios significativos para a atracação de navios e a movimentação de cargas no porto. Diante desse cenário, a administração do porto está avaliando alternativas para garantir a eficiência das operações e minimizar os impactos das condições climáticas adversas.

