FIESC cobra soluções para BR-101 Norte em ofício ao Governo Federal

A FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina) manifestou ao governo federal sua preocupação com a situação do trecho norte da BR-101. Por meio de um ofício entregue ao Ministério dos Transportes, a federação destacou que a prorrogação do contrato com a concessionária por apenas cinco anos é insuficiente para realizar todas as obras necessárias na rodovia. O presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar, reforça a necessidade de um planejamento mais abrangente para atender às demandas de infraestrutura e segurança no trecho. Confira os detalhes com o repórter Mikael Melo.

