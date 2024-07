Ficou na dúvida se foi sorteado pelo Mundo Record? Saiba como verificar na plataforma! Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 25/07/2024 - 10h44 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

É assinante e quer saber se já ganhou algum prêmio no Mundo Record? Fique tranquilo, porque é muito fácil verificar! Se o seu número da sorte foi sorteado, vamos entrar em contato direto por e-mail. Mas também é possível tirar a dúvida pelo nosso site: no menu, escolha a opção “Ganhadores” e confira a lista dos membros do time que já foram premiados.

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.