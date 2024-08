Festival Why Uai: diversidade gastronômica por várias culturas em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/08/2024 - 13h25 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h11 ) ‌



Uberlândia está fervilhando com sabores do mundo! O Festival Why Uai, uma parceria com a Rádio Educadora, está proporcionando uma experiência gastronômica única aos uberlandenses. O evento, que acontece em seis dias, reúne oito renomados restaurantes da cidade, cada um apresentando pratos típicos de diferentes países.

Com uma proposta inovadora, o festival convida o público a embarcar em uma verdadeira viagem culinária, experimentando desde a rica gastronomia mexicana até os clássicos da culinária italiana, passando por sabores exóticos da Arábia Saudita, a culinária tradicional suíça e os clássicos americanos. A culinária brasileira, claro, também estará presente, celebrando a diversidade gastronômica do nosso país.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 10 mil pessoas participem do festival, que além da variedade gastronômica, oferece uma programação musical diversificada, com bandas e DJs tocando diferentes estilos musicais. O objetivo é criar um ambiente descontraído e agradável, onde as pessoas possam saborear diferentes culturas culinárias e se divertir com boa música.

A Rádio Educadora, parceira do evento, tem se destacado no mercado de rádio FM por sua programação diferenciada e por apoiar iniciativas culturais como o Festival Why Uai. A emissora reforça seu compromisso com a cidade ao promover um evento que valoriza a gastronomia, a música e a cultura.

