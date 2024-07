Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Começa nesta quarta (26) a 2ª edição do Festival Nelson Rodrigues, em Ribeirão Preto. O público vai poder conferir de graça apresentações de peças de teatro e oficinas – todas carregadas com os temas polêmicos, típicos do autor.

*Reportagem exibida em 25/06/2024.

