Festival MasterChef Beto Carrero: 6 estações de sabores imperdíveis Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 12/11/2024 - 16h40 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você é apaixonado por gastronomia, não pode perder o 5º Festival MasterChef no Beto Carrero World! O evento reúne seis estações gastronômicas espalhadas pelo parque, proporcionando uma experiência deliciosa enquanto você aproveita as atrações de aventura e diversão. Desde pratos criativos até sabores irresistíveis, o festival é uma oportunidade única para experimentar o melhor da cozinha e viver momentos inesquecíveis com a família e amigos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.