Festival internacional de cinema de Joinville premia 7 filmes

No Festival Internacional de Cinema de Joinville, sete produções se destacaram e foram premiadas, revelando talentos e histórias marcantes. Descubra quem são os vencedores deste evento que celebra a arte cinematográfica em um dos maiores festivais do Brasil, com uma variedade de gêneros e temas. Saiba mais sobre os filmes que emocionaram o júri e o público, trazendo à tona histórias envolventes e reflexões profundas sobre a condição humana e a sociedade contemporânea.

