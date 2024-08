Festival Estado de Rock agita Balneário Camboriú com cover do Elvis Presley Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 11h45 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h30 ) ‌



O fim de semana promete ser eletrizante em Balneário Camboriú com a segunda edição do Festival "Estado de Rock". O evento vai contar com uma programação recheada de atrações, e a repórter Julianna Senne traz todos os detalhes ao vivo. Para apimentar ainda mais a festa, a presença de um cover do icônico Elvis Presley está garantida, prometendo uma performance memorável.

