Festival de Ópera segue até setembro em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 11h40 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O 4º Festival de Ópera de Joinville, um dos maiores eventos do gênero no Brasil, começa amanhã e promete atrair amantes da música clássica de todo o país. O festival, que se estende até setembro, contará com uma programação diversificada e apresentações de alto nível. A repórter Isabela Corrêa traz ao vivo os detalhes da programação, incluindo as atrações principais e o que o público pode esperar desta grandiosa celebração da ópera.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.