Festival de Ópera na Harmonia-lyra começa no dia 17 com sete noites de apresentações gratuitas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h24 ) ‌



Você já imaginou assistir a uma ópera ao vivo sem sair de Joinville? A oportunidade está chegando com a quarta edição do Festival de Ópera, que acontecerá na Harmonia Lyra. Este evento incrível oferece uma experiência única e gratuita para todos, tornando Joinville a capital da ópera no Brasil por alguns dias. Não perca a chance de vivenciar uma das mais sofisticadas formas de arte e música, com uma programação variada que promete encantar a todos. Acompanhe todos os detalhes sobre o festival e prepare-se para um evento cultural inesquecível!

