Festival de ópera de Joinville se despede com Rigoletto Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h26 ) ‌



O Quarto Festival de Ópera de Joinville chega ao seu grandioso encerramento com a apresentação de uma das mais renomadas obras do gênero: Rigoletto. Este espetáculo marcante promete encantar o público com sua história profunda e música envolvente, fechando o festival com chave de ouro. A ópera, uma obra-prima de Giuseppe Verdi, é conhecida por sua dramaticidade e beleza musical, e sua estreia no festival é uma ocasião imperdível para os amantes da ópera. Não perca o final emocionante deste festival que celebrou a arte da ópera em grande estilo.

