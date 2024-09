Festival de Música de Itajaí encerra com shows gratuitos no sábado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 11h56 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h23 ) ‌



O Festival de Música de Itajaí chega ao seu grandioso final neste sábado 07 de setembro e a programação está repleta de shows gratuitos para todos os gostos. A repórter Greici Siezemel, que acompanha o festival desde o início, traz todos os detalhes sobre as apresentações finais e o que o público pode esperar para este último dia de festividades. Se você é fã de música boa e quer aproveitar uma programação cultural rica e diversificada, não perca esta última chance de se envolver com a cena musical de Itajaí. Daniel Finardi, proponente do 26º Festival de Música, também compartilha informações sobre o evento e as atrações finais.

