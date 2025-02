Festival de luzes espalha cor pelas ruas de Londres Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 01h03 ) twitter

Um museu ao ar livre está iluminando as ruas de Londres neste início de ano. São 12 obras espalhadas pelo distrito financeiro de Canary Wharf. O Winter light festival está levando cor às ruas da capital inglesa, entre as esculturas há uma enrome pilha de banheiras pulsando com luz e som, até buracos negros e miragens. O festival acontece até o dia 1 de fevereiro.

