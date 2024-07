Festival de Joinville celebra a inclusão com grupo de bailarinos com deficiência visual Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 11h49 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h23 ) ‌



O Festival de Joinville, conhecido por sua diversidade e celebração da dança, está se destacando ainda mais este ano pela inclusão. A atração principal é um grupo de bailarinas com deficiência visual, reconhecido mundialmente por sua habilidade e talento. Nesta reportagem, a repórter Isabela Corrêa nos leva aos bastidores do festival para conhecer mais sobre esse grupo inspirador e como ele está quebrando barreiras e promovendo a inclusão no mundo da dança. A fisioterapeuta e bailarina Fernanda Bianchini compartilha suas experiências e o impacto desse trabalho na vida das artistas e no público.

