Festival de inverno cervejeiro Ascau 2024: diversão garantida em Uberlândia
20/07/2024 - 13h24 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h19 )



Prepare-se para um fim de semana inesquecível em Uberlândia! O Festival de Inverno Cervejeiro Ascau 2024 está de volta para sua segunda edição, trazendo música boa, bebida gelada, artesanato e muito mais, tudo com entrada gratuita!

Dois dias de festa: O festival acontece nos dias 19 e 20 de julho, das 17h às 22h no sábado e das 15h às 22h no domingo, no Teatro Municipal de Uberlândia (Av. Rondon Pacheco, 7070).

Para todos os gostos: O evento oferece uma variedade de atrações para agradar a todos os públicos. Dezenas de estilos de chopes artesanais para você degustar, diversas bandas para animar a festa, espaço para crianças brincarem, praça de alimentação com opções deliciosas e muito mais. Além disso, você poderá encontrar produtos artesanais únicos para presentear ou decorar sua casa.

Chame os amigos e venha se divertir: A entrada é gratuita, então não perca a oportunidade de curtir um fim de semana com muita música, comida boa e amigos. Chame a galera e venha celebrar o inverno com a gente!

Fique por dentro: Siga o festival nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e das bandas que vão se apresentar.

Festival de Inverno Cervejeiro Ascau 2024: A sua diversão garantida!

Informações:

Data: 19 e 20 de julho de 2024

Horário: 17h às 22h (sábado) e 15h às 22h (domingo)

Local: Teatro Municipal de Uberlândia (Av. Rondon Pacheco, 7070)

Entrada: Gratuita

