Festival de Gramado: filmes gaúchos disputam melhor curta-metragem
24/07/2024 - 09h39 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h29 )



Duas produções gaúchas foram selecionadas entre as quase setecentas obras que concorreram a melhor curta-metragem do 52º Festival de Cinema de Gramado. A mostra começa no dia 9 de agosto, na serra. E você conhece esses dois competidores.

