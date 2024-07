Festival de Dança: traslado gratuito de bailarinos e visitantes do Shopping Mueller Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/07/2024 - 16h30 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h27 ) ‌



O Festival de Dança de Joinville oferece um serviço de traslado gratuito para bailarinos e visitantes entre o Shopping Mueller e o Centreventos Cau Hansen, um dos principais palcos do maior festival de dança do mundo. Este serviço visa facilitar o acesso ao evento e garantir uma experiência mais confortável para todos os participantes e espectadores. Mikael Melo traz todos os detalhes sobre essa comodidade, destacando a importância desse recurso para a organização e sucesso do festival. Acompanhe a cobertura ao vivo e fique por dentro das facilidades oferecidas pelo festival.

