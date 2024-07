Festival de Dança: mostra competitiva começa nesta terça-feira em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 08h15 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A tão aguardada Mostra Competitiva do Festival de Dança de Joinville começa nesta terça-feira (16), trazendo uma programação rica e diversificada que promete encantar os espectadores. A repórter Isabela Corrêa está ao vivo para nos trazer todos os detalhes sobre os eventos desta terça-feira (16). O festival, reconhecido como um dos maiores eventos de dança do mundo, reúne dançarinos e coreógrafos de diversas partes do Brasil e do exterior. Fique ligado para não perder nenhuma atração desse incrível festival.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.