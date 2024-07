Festival de Dança: grupo de dança da escola Pedro Ivo Campos estreou em 2005 e coleciona títulos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 16/07/2024 - 18h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h39 ) ‌



Hoje acontece a primeira noite de competições no Festival de Dança de Joinville. O evento destaca performances de balé neoclássico e grupos de danças populares internacionais e brasileiras, com participação especial do grupo Pedro Ivo Campos. Fundado em 2002 através do programa Dança na Escola, o grupo estreou no festival em 2005. Sob a direção da professora Elisiane Wiggers, é composto por alunos da rede pública de Joinville, com idades entre 12 e 16 anos. A noite promete ser uma celebração da arte e do talento juvenil na dança.

