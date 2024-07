Festival de Dança de Joinville: últimos dias com apresentações dos campeões Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/07/2024 - 20h50 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h24 ) ‌



O Festival de Dança de Joinville está chegando ao seu grandioso final. Neste sábado (27), a cidade da dança se prepara para receber as apresentações finais dos campeões do festival. Márcio Falcão está ao vivo de Joinville para trazer todas as emoções e detalhes desses últimos dias de um dos maiores eventos de dança do Brasil. Confira.

