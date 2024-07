Festival de Dança de Joinville: palcos paralelos e Centreventos repletos de apresentações Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 19/07/2024 - 21h17 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h22 ) ‌



O Festival de Dança de Joinville continua a todo vapor neste fim de semana, com uma programação repleta de apresentações e atrações imperdíveis. Marcio Falcão está ao vivo para trazer a agenda completa das atividades que acontecerão tanto no sábado quanto no domingo. O evento, realizado nos palcos paralelos e no Centreventos Cau Hansen, promete oferecer uma variedade de espetáculos para todos os gostos. Confira os detalhes e prepare-se para aproveitar ao máximo essa celebração da dança em Joinville!

