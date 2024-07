Festival de Dança de Joinville: Encontro das Ruas destaca elementos da cultura hip hop Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 24/07/2024 - 21h40 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h17 ) ‌



O Festival de Dança de Joinville está em plena atividade com o Encontro das Ruas, um evento que celebra a cultura hip hop. Nesta quarta-feira (24), o evento reúne grafiteiros, músicos e competidores de dança, oferecendo uma vibrante mistura de arte urbana e ritmo. Acompanhe as novidades diretamente do local com o repórter Márcio Falcão.

