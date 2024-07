Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Festival de Dança de Joinville: cobertura completa do primeiro dia

Não perca os detalhes e a energia do primeiro dia do 41º Festival de Dança de Joinville! Acompanhe conosco os melhores momentos, as performances emocionantes e tudo que aconteceu na abertura deste evento icônico que reúne dançarinos de todo o mundo em Joinville, Santa Catarina.

