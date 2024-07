Festival de Dança de Joinville: apresentações imperdíveis de sapateado e danças urbanas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 21h31 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h29 ) ‌



Na noite desta quinta-feira (18), o Festival de Dança de Joinville destaca-se com apresentações emocionantes de danças urbanas e sapateado. A Mostra Competitiva reúne talentosos bailarinos que prometem impressionar o público com coreografias inovadoras e performances de alto nível. Acompanhe os detalhes da programação e as atuações que estão fazendo história no evento mais esperado do ano para os amantes da dança.

