Festival de Dança de Joinville 2024: Tudo sobre o Maior Evento de Dança do Brasil

Entre os dias 15 e 27 de julho, acontecerá em Joinville mais uma edição do Festival de Dança de Joinville, um dos maiores eventos do gênero no Brasil. O festival reúne mais de sete mil participantes de todo o país e é um marco cultural na região. Este ano, a Escola de Artes de Chapecó estará representando a nossa região, prometendo performances memoráveis e muita arte em movimento.

