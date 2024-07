Festival de Dança: confira a programação para esta terça-feira Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 16/07/2024 - 18h19 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Explore a programação completa do festival para esta terça-feira, com uma variedade de eventos culturais, apresentações musicais e muito mais. Descubra os destaques e as atividades que estão movimentando o evento, proporcionando entretenimento e cultura para todos os participantes e espectadores. Não perca os detalhes deste dia especial no festival que celebra arte e diversidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.