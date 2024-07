Festival de dança: Cia. Jovem Bolshoi Brasil apresenta espetáculo “Carmen” em Joinville Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/07/2024 - 21h15 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h36 ) ‌



A cidade de Joinville inicia nesta terça-feira (16), sua mostra competitiva de dança com a apresentação do espetáculo "Carmen" pela Companhia Jovem Bolshoi Brasil. Acompanhe ao vivo com Márcio Falcão todas as últimas informações sobre este evento cultural imperdível.

