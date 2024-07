Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

A quarta edição do Festival de Corais de Joinville encerrou no domingo, consolidando-se ainda mais no calendário cultural da maior cidade do estado. O evento, que contou com a participação de corais de diversas cidades, reafirmou sua importância na promoção da música coral e na celebração da cultura local. Saiba mais sobre como esta edição foi marcante para a cidade!

