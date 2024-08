Festival de Cinema: “Faroeste goiano” leva o Kikito Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/08/2024 - 10h04 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h35 ) ‌



O 52º Festival de Cinema de Gramado encerrou na noite de sábado, no Palácio dos Festivais. A conquista do Kikito de melhor filme foi do faroeste rodado na Chapada dos Veadeiros "Oeste outra vez" do diretor Goiano Erico Rassi.

