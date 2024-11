Festival CURA: 8ª edição agitou a Praça Raul Soares, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 04/11/2024 - 13h38 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h38 ) twitter

A Praça Raul Soares, na região central de Belo Horizonte, foi o palco do CURA (Circuito Urbano de Arte), um festival criado para resgatar lugares na paisagem urbana. A praça ganhou uma nova cara com artistas se equilibrando em cima de uma corda esticada entre dois prédios, espaços para o descanso e brincadeiras para as crianças. O festival terminou neste domingo (03). Veja a reportagem completa no vídeo acima.

