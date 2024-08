Festas e volta às aulas aquecem vendas no comércio em julho, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h33 ) ‌



Depois de meses em queda, as vendas do comércio de Ribeirão Preto aumentaram 1,5% em julho. As férias escolares e as festas julinas foram as responsáveis por essa recuperação, segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sincovarp). Agora, os comerciantes estão otimistas com a chegada do Dia das Crianças, em outubro.

*Reportagem exibida em 28/08/2024.

