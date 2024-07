Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

A tradicional festa junina da Paróquia São Francisco de Assis começa nesta sexta-feira, prometendo muita diversão e celebração para toda a família. Comidas típicas, danças, quadrilhas e brincadeiras estão entre as atrações deste evento que celebra as tradições juninas com muita alegria. Venha participar e desfrutar de um ambiente festivo, cheio de música, cultura e deliciosas comidas. Não perca esta oportunidade de celebrar com a comunidade e vivenciar o melhor das festas juninas na Paróquia São Francisco de Assis.

