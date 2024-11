Festa em homenagem ao Dia dos Idosos agita BH ao som do chorinho Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Nem mesmo a chuva deste domingo (20) diminuiu a animação de quem foi à praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza, região leste de Belo Horizonte, para curtir chorinho. O evento musical celebrou o Dia Nacional do Idoso, trazendo nostalgia e muita celebração à praça na região leste da capital. Veja a matéria completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.