Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Festa do Morango traz receitas criativas com feitas com a fruta, em São Carlos

Alto contraste

A+

A-

São Carlos recebe até domingo (30) a 1ª Festa do Morango, com várias opções gastronômicas e culturais. O evento realizado no Shopping Iguatemi conta com receitas criativas que misturam a fruta com ingredientes locais – tudo de dar água na boca.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.