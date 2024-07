Festa do Colono começa hoje em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h34 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h25 ) ‌



A tão esperada Festa do Colono começa hoje em Joinville, trazendo uma rica programação de eventos culturais, gastronômicos e de entretenimento para toda a família. Celebre com a comunidade local a tradição e a cultura da região em um evento que promete diversão, música e comidas típicas. Acompanhe a abertura e aproveite as diversas atividades planejadas para marcar o início desta festividade especial.

