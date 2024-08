Festa de 158 anos do Vila Nova com eleição de rainhas e atrações culturais Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/08/2024 - 19h29 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O bairro Vila Nova em Joinville comemora seus 158 anos no dia 4 de agosto com uma grande festa organizada pelo Instituto Social e Cultural Vila Nova – ICVN, em parceria com o Conselho das Associações – Cavin, Sesc Vila Nova e apoio da Prefeitura de Joinville. O evento, que acontecerá no Sesc do Vila Nova, começa às 9h com a execução dos hinos Nacional, de Joinville e do Vila Nova. Durante a celebração, os participantes poderão eleger as rainhas da festa em três categorias: infantil, adulta e da terceira idade. O evento, que contará com apresentações culturais e ampla oferta de alimentação, tem previsão de encerramento às 17h. As associações de moradores se preparam para oferecer churrasco, caldo de cana, pastel, cachorro-quente e doces, além de uma feira de artesanato local. Haverá estacionamento disponível no pátio da Subprefeitura Oeste.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.